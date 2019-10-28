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28.10.2019 - 09:05 |

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 28 Ekim On Numara çekilişi

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen üç talihli büyük ikramiye tutarı olan 185.581,35 TL'nin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 28 Ekim On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara 898. hafta çekilişinde 10 bilen üç kişi büyük ikramiye tutarı olan 185.581,35 TL'nin sahibi oldu.

On Numara çekilişinde 9 bilen 101 kişi 3.674,90 TL, 8 bilen 2.416 kişi 154,00 TL, 7 bilen 24.692 kişi 21,45 TL, 6 bilen 143.578 kişi 3,85 TL ve son olarak hiç bilmeyen 203.037 kişi 3,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

 

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