On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 30 Aralık On Numara çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 555.427,25 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi olan talihli İstanbul/Büyükçekmece ilçesine isabet etti. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?

On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta büyük ikramniyenin yanı sıra 9 bilen 130 kişi 2.848,75 TL, 8 bilen 2.092 kişi 177,10 TL, 7 bilen 21.320 kişi 24,70 TL, 6 bilen 125.989 kişi 4,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek