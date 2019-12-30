30.12.2019 - 08:13 |
On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 30 Aralık On Numara çekilişi
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu akşam 908. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 555.427,25 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi olan talihli İstanbul/Büyükçekmece ilçesine isabet etti. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?
On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta büyük ikramniyenin yanı sıra 9 bilen 130 kişi 2.848,75 TL, 8 bilen 2.092 kişi 177,10 TL, 7 bilen 21.320 kişi 24,70 TL, 6 bilen 125.989 kişi 4,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek