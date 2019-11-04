04.11.2019 - 07:45 |
On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 4 Kasım On Numara çekilişi
On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 543.905,25 TL'nin sahibi oldu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?
On Numara çekilişi vatandaşlar için umut kapısı olmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 543.905,25 TL'nin sahibi oldu.
On Numara çekilişinde 9 bilen 88 kişi 4.121,10 TL, 8 bilen 1.848 kişi 196,45 TL, 7 bilen 19.600 kişi 26,30 TL, 6 bilen 118.793 kişi 4,65 TL ve hiç bilmeyen 235.939 kişi 2,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki On Numara çekilişi saat kaçta?
On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.