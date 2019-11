On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 4 Kasım On Numara çekilişi

On Numara çekilişi vatandaşlar için umut kapısı olmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 543.905,25 TL'nin sahibi oldu.

On Numara çekilişinde 9 bilen 88 kişi 4.121,10 TL, 8 bilen 1.848 kişi 196,45 TL, 7 bilen 19.600 kişi 26,30 TL, 6 bilen 118.793 kişi 4,65 TL ve hiç bilmeyen 235.939 kişi 2,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki On Numara çekilişi saat kaçta?

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.