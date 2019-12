On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 9 Aralık On Numara çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara çekilişinde büyük ikramiye kazanan iki talihlide İstanbul'dan çıkmıştı. On Numara çekilişinde 9 bilen 119 kişi, 3.163,65 TL, 8 bilen 2.556 kişi 147,30 TL, 7 bilen 23.849 kişi 22,40 TL, 6 bilen 141.769 kişi 4,00 TL ve son olarak hiç bilemeyen 205.127 kişi 3,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek

