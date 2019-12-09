09.12.2019 - 07:23 |
On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 9 Aralık On Numara çekilişi
On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 905. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye tutarının 500 bin TL olduğu On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara çekilişinde büyük ikramiye kazanan iki talihlide İstanbul'dan çıkmıştı. On Numara çekilişinde 9 bilen 119 kişi, 3.163,65 TL, 8 bilen 2.556 kişi 147,30 TL, 7 bilen 23.849 kişi 22,40 TL, 6 bilen 141.769 kişi 4,00 TL ve son olarak hiç bilemeyen 205.127 kişi 3,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.
On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek
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Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.