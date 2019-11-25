MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriOn Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 25 Kasım On Numara çekilişi
25.11.2019 - 08:19 |

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 25 Kasım On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Şans oyunları arasında yer alan On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da geçtiğimiz hafta 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki çekiliş saat kaçta?

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 25 Kasım On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu akşam 903. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 10 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 579.956,85 TL tutarında ikramiyenin de sahibi olmuştu.

On Numara çekilişinde 9 bilen 99 kişi 3.905,85 TL, 8 bilen 1.933 kişi 200,50 TL, 7 bilen 20.521 kişi 26,95 TL, 6 bilen 125.862 kişi 4,60 TL ve son olarak hiç bilemeyen 222.960 kişi ise 3,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango Canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta MPİ 25 Kasım On Numara çekilişi

 

25 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem25 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Minibüsün altında 1 kilometre sürüklendi!

Minibüsün altında 1 kilometre sürüklendi!

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedir? Mesajları...

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedir? Mesajları...

Forma alamayan 3 arkadaşı kimse susturamadı!

Forma alamayan 3 arkadaşı kimse susturamadı!

Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş nereli?

Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş nereli?

Sıradaki Haber