On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 25 Kasım On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu akşam 903. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 10 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 579.956,85 TL tutarında ikramiyenin de sahibi olmuştu.

On Numara çekilişinde 9 bilen 99 kişi 3.905,85 TL, 8 bilen 1.933 kişi 200,50 TL, 7 bilen 20.521 kişi 26,95 TL, 6 bilen 125.862 kişi 4,60 TL ve son olarak hiç bilemeyen 222.960 kişi ise 3,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango Canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.