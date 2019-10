On Numara çekilişi saat kaçta? 21 Ekim On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango idaresi tarafından her hafta gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta on bilen iki talihli 268.526,15 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Talihliler Eskişehir/Odunpazarı ve İtsnabul/Pendik ilçelerinden çıkmıştı.

On Numara çekilişinde 9 bilen 96 kişi 3.730,25 TL, 8 bilen 1.829 kişi 196,10 TL, 7 bilen 18.692 kişi 27,20 TL, 6 bilen 115.236 kişi 4,65 TL ve son olarak hiç bilemeyen 217.627 kişi 3,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.