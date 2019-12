On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Pazartesi günleri yapılan On Numara çekilişi için geri sayım başladı. On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta büyük ikrami İzmir'e çıktı. Peki bu hafta On Numara çekilişi ne zaman yapılacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi 21:15'de http://www.mpi.gov.tr/ adresinde canlı yayın ile gerçekleştirilecek. Canlı yayın sonrasında On Numara çekiliş sonuçları Milli Pİyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinde yerini alacak.