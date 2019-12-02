02.12.2019 - 08:35 |
On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanır?
Milli Pİyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi için heyecan dorukta. 904. Haftasını yaşayacak olan On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak? Peki On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2 Aralık On Numara sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler...
Pazartesi günleri yapılan On Numara çekilişi için geri sayım başladı. On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta büyük ikrami İzmir'e çıktı. Peki bu hafta On Numara çekilişi ne zaman yapılacak?
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
On Numara çekilişi 21:15'de http://www.mpi.gov.tr/ adresinde canlı yayın ile gerçekleştirilecek. Canlı yayın sonrasında On Numara çekiliş sonuçları Milli Pİyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinde yerini alacak.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.