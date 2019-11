On Numara çekilişinde büyük ikramiye 4'e bölündü! 4 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara 900. hafta çekilişinde 10 bilen 4 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. On Numara'nın bu haftaki talihlileri Ankara/ Çankaya, Antalya/Serik, İzmir/Karşıyaka ve son olarak Kahramanmaraş/Afşin ilçelerinden çıktı.

On Numara 900. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 116 kişi 3.203,35 TL, 8 bilen 2.000 kişi 186,00 TL, 7 bilen 19.246 kişi 27,40 TL, 6 bilen 116.691 kişi 4,85 TL ve son olarak hiç bilemeyen 259.928 kişi 2,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.