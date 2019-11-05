05.11.2019 - 07:15 |
On Numara çekilişinde büyük ikramiye 4'e bölündü! 4 Kasım On Numara çekiliş sonuçları
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. On Numara 900. hafta çekilişinde on bilen 4 kişi 139.318,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara 900. hafta çekilişinde 10 bilen 4 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. On Numara'nın bu haftaki talihlileri Ankara/ Çankaya, Antalya/Serik, İzmir/Karşıyaka ve son olarak Kahramanmaraş/Afşin ilçelerinden çıktı.
On Numara 900. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 116 kişi 3.203,35 TL, 8 bilen 2.000 kişi 186,00 TL, 7 bilen 19.246 kişi 27,40 TL, 6 bilen 116.691 kişi 4,85 TL ve son olarak hiç bilemeyen 259.928 kişi 2,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.