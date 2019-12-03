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03.12.2019 - 07:34 |

On Numara sonuçları 2 Aralık 2019 | MPİ On Numara sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da bu hafta 10 bilen 2 kişi çıktı. İşte On Numara sonuçlarına göre bu haftanın kazandıran numaraları...

On Numara sonuçları 2 Aralık 2019 | MPİ On Numara sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara oyununun 904. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 316 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 119 kişi 3 bin 163 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 556 kişi 147 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 849 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 141 bin 769 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 127 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA KAZANAN KUPONLAR NERELERE ÇIKTI?

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Kağıthane ve Bağcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2 ARALIK 2019

On Numara sonuçları 2 Aralık 2019 | MPİ On Numara sonuçları sorgula

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