On Numara sonuçları 2 Eylül 2019 | İşte kazandıran numaralar...

On Numara oyununun 891. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 343 bin 57 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 669 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 244 kişi 102 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 22 bin 944 kişi 19 lira, 6 bilen 130 bin 28 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 751 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Muğla'nın Marmaris ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 287 bin 22 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 911 bin 599 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 508 bin 227 lira 12 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



