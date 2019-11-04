04.11.2019 - 21:21 |
On Numara sonuçları açıklandı 4 Kasım (MPİ çekiliş sonucu ikramiye sorgulama)
Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 4 Kasım On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...
Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da bu akşam 900. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın büyük bir umutla şansını denediği On Numara'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 4 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...
4 KASIM 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
1, 10, 25, 27, 29, 38, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 64, 68, 74, 75, 77, 78
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI