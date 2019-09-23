23.09.2019 - 21:20 |
On Numara sonuçları açıklandı! (MPİ 23 Eylül On Numara çekiliş sonucu bilet ikramiye sorgulama)
Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 23 Eylül On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...
On Numara'da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta büyük bir merakla beklenen On Numara saat 21:15'te gerçekleştirildi. Peki 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?
23 EYLÜL 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Dünya’nın en pahalı kiralık yatı Bodrum’daDünya’nın en pahalı kiralık yatı olarak bilinen ultra lüks motorlu yat “Moonlight 2” Bodrum’a demir attı. Yakıt almadan Atlantik okyanusunu geçen sayılı yatlardan olan “Moonlight 2'yi ” görenler ise dönüp bir daha bakıyor. Yatın kimin için geldiği ise ilçede merak konusu oldu.