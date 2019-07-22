MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemOn Numara sonuçları belli oldu (22 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)
22.07.2019 - 21:21

On Numara sonuçları belli oldu (22 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

On Numara'da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta büyük bir merakla beklenen On Numara saat 21:15'te gerçekleştirildi. Peki 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?

On Numara sonuçları belli oldu (22 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara'da bu haftanın sonuçlarını sizler için derledik. İşte 885. hafta On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı...

22 TEMMUZ 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2, 14, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 33, 36, 38, 39, 43, 46, 49, 50, 51, 56, 71, 74, 77, 78

On Numara sonuçları belli oldu (22 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursluluk başlangıcı ne zaman? Bursluluk sınav sonuçları sorgulama

Bursluluk başlangıcı ne zaman? Bursluluk sınav sonuçları sorgulama

YKS tercihleri başlıyor! ÖSYM üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri başlıyor! ÖSYM üniversite tercihi nasıl yapılır?

Feci ölüm! TIR'ın altında kaldı...

Feci ölüm! TIR'ın altında kaldı...

Son dakika... İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Son dakika... İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Sıradaki Haber