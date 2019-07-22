22.07.2019 - 21:21
On Numara sonuçları belli oldu (22 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)
On Numara'da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta büyük bir merakla beklenen On Numara saat 21:15'te gerçekleştirildi. Peki 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?
22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara'da bu haftanın sonuçlarını sizler için derledik. İşte 885. hafta On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı...
22 TEMMUZ 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2, 14, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 33, 36, 38, 39, 43, 46, 49, 50, 51, 56, 71, 74, 77, 78
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.