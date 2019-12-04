Önce araca sonra sürücüye çarptı!

Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Avcılar’dan Küçükçekmece’ye giden iki araçtan birinin sürücüsü, duramayınca diğer araca çarptı. Hasarlı kaza ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen sürücü, kendisine bağırdığını ve camına vurduğunu öne sürdüğü diğer sürücüye geri giderek çarptı. D-100 karayolunda trafiğin önemli ölçüde durmasına neden olay üzerine ambulans çağrıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken diğer sürücü Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı ile kaçan öfkeli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Tartışma ve olay bölgedeki bir güvenlik kamerası ile görüntülendi. Yaralanan sürücünün otomobili trafik ekiplerince çağrılan çekici ile kaldırılınca trafik normale döndü.