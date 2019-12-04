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04.12.2019 - 12:59 | | DHA

Önce araca sonra sürücüye çarptı!

İstanbul Avcılar’da meydana gelen hasarlı trafik kazası ardından sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir sürücü aracı geri hareket ettirerek tartıştığı kişiye çarpıp yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce araca sonra sürücüye çarptı!
Önce araca sonra sürücüye çarptı!
Önce araca sonra sürücüye çarptı!
Önce araca sonra sürücüye çarptı!
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Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Avcılar’dan Küçükçekmece’ye giden iki araçtan birinin sürücüsü, duramayınca diğer araca çarptı. Hasarlı kaza ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen sürücü, kendisine bağırdığını ve camına vurduğunu öne sürdüğü diğer sürücüye geri giderek çarptı.  D-100 karayolunda trafiğin önemli ölçüde durmasına neden olay üzerine ambulans çağrıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken diğer sürücü Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı ile kaçan öfkeli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Önce araca sonra sürücüye çarptı

Tartışma ve olay bölgedeki bir güvenlik kamerası ile görüntülendi. Yaralanan sürücünün otomobili trafik ekiplerince çağrılan çekici ile kaldırılınca trafik normale döndü.

 

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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