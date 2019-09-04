Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

Olay, saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre işten evine dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.´yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke’yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B. durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine eve, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma B. ve Aybüke B.´nin hayatını kaybettiğini belirledi.









Anne Fatma B.’nin ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiği belirlenirken, minik kızın ölüm nedenin ise araştırıldığı belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından anne ve kızın cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.