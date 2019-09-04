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04.09.2019 - 01:23

Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

Samsun'da işten evine dönen Tarık B., eşi Fatma B.’yi (27), iple asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke’yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, minik kızın hayatını kaybettiğini, annesinin de ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiğini belirledi.

Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

Olay, saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre işten evine dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.´yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke’yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B. durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine eve, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma B. ve Aybüke B.´nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...


 Anne Fatma B.’nin ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiği belirlenirken, minik kızın ölüm nedenin ise araştırıldığı belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından anne ve kızın cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
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