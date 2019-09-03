Ã‡iÄŸ kÃ¶fte dÃ¼kkÃ¢nÄ±nÄ± dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde kapatarak iki sokak Ã¶tesindeki Mamak ilÃ§esi BahÃ§eleriÃ§i Mahallesi 274. Caddeâ€™deki evine gelen Ä°brahim KÃ¶ksal, eÅŸi Sibel KÃ¶ksal ile telefondaki yazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Katil zanlÄ±sÄ±, 3â€™Ã¼ kÄ±z 4 Ã§ocuÄŸunu iÅŸlettiÄŸi Ã§iÄŸ kÃ¶fteci dÃ¼kkÃ¢nÄ±na gÃ¶nderdi. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bir sÃ¼re sonra kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine zanlÄ±, Ã¶nce eÅŸini boÄŸdu, ardÄ±ndan ise bÄ±Ã§akladÄ±. Sibel KÃ¶ksal yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, katil zanlÄ±sÄ±, olayÄ±n ardÄ±ndan kuzenine Ã§ocuklarÄ± Ã§iÄŸ kÃ¶fteci dÃ¼kkÃ¢nÄ±ndan kendi evlerine gÃ¶tÃ¼rmesini istedi. Kuzeninin Ã§ocuklarÄ± almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise polisi arayarak eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Olay yerine giden polis ekipleri KÃ¶ksalâ€™Ä± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â



