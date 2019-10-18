‘Onlar ömürlerini bu ülkeye adadı’

Eski CHP milletvekili, İmâr ve İskan, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz (87) ile Eski Turizm Bakanı, gazeteci yazar Orhan Birgit (92) son yolculuklarına uğurlandı.

Topuz ve Birgit için dün ilk tören CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kadıköy’deki Süreyya Operası’nda düzenlendi. Törende konuşan Ali Topuz’un oğlu Sercan Topuz, “Ali Topuz’un bilinen siyasi kimliğinin yanı sıra bizim evimizde farklı bir kimliği vardı. Baba kimliği. O her şeyden önce CHP’yi tüm benliğiyle hisseden bir babaydı. Ulu Önder Atatürk’ün işaret ettiği çağdaşlık mertebesi biz çocuklarına bıraktığı en önemli mirastır” dedi.

Orhan Birgit’in eşi Gülsen Birgit de, “Sözün bittiği yerin sırasının bana geleceğini hiç düşünmemiştim. Orhan benim eşimdi, sevgilimdi, kocamdı, arkadaşımdı, dostumdu. O ülkesine, partisine kalpten bağlı bir insandı” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında iki eski bakanın ülkeye yaptığı hizmetlere değinerek şunları söyledi:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in temel değerleriyle barışık bir kuşağın mensupları olarak büyüdüler. Orhan Birgit hukukçu bir gazeteci, Ali Topuz ise bir mimar olarak mesleklerinin seçkin birer üyesiyken, Türkiye’ye hizmetin yolu olarak siyasete atılmayı seçtiler. Tek bir amaçları vardı, ‘memleketin halini düzeltmek’. uzanan zorlu bir yolculuktu. Her ikisi de CHP’nin en alt seviyesindeki örgütlerinden adım adım en üste doğru yürüdüler. Onlara CHP’ye ve Türkiye demokrasisine verdikleri eşsiz katkılar nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Onlar, ömürlerini yaşadıkları ülkeye ve bu ülkenin güzel insanlarına adadılar.”

Cenaze törenine geniş katılım





Kadıköy’deki törenin ardından Topuz ve Birgit’in cenazeleri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’ne getirilerek öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP’den birçok milletvekili, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, CHP Genel başkanlarından Altan Öymen CHP milletvekilleri katıldı. Cenaze namazının ardından Orhan Birgit, Sakızağacı Şehitliği’nde, Ali Topuz ise Çamlıca Mezarlığı’nda defnedildi.