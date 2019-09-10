Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? MGM'den hava durumu bilgileri

Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin hava durumu tahminleri belli oldu. Vatandaşlar ise MGM'nin sayfasında yer alan hava durumlarına göre plan kurmaya başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinde yer alan Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava drumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

ANKARA HAVA DURUMU





İSTANBUL HAVA DURUMU





İZMİR HAVA DURUMU





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