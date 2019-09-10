10.09.2019 - 17:24
Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? MGM'den hava durumu bilgileri
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise önümüzdeki günlerin hava durumu tahminlerini resmi internet sayfası üzerinden paylaştı. İşte il il hava durumu bilgileri haberimizde...
Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin hava durumu tahminleri belli oldu. Vatandaşlar ise MGM'nin sayfasında yer alan hava durumlarına göre plan kurmaya başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinde yer alan Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava drumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri...
ANKARA HAVA DURUMU
İSTANBUL HAVA DURUMU
İZMİR HAVA DURUMU