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10.09.2019 - 17:24

Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? MGM'den hava durumu bilgileri

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise önümüzdeki günlerin hava durumu tahminlerini resmi internet sayfası üzerinden paylaştı. İşte il il hava durumu bilgileri haberimizde...

Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? MGM'den hava durumu bilgileri

Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin hava durumu tahminleri belli oldu. Vatandaşlar ise MGM'nin sayfasında yer alan hava durumlarına göre plan kurmaya başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinde yer alan Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava drumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

ANKARA HAVA DURUMU

Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak MGMden hava durumu bilgileri

İSTANBUL HAVA DURUMU

Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak MGMden hava durumu bilgileri

İZMİR HAVA DURUMU

Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak MGMden hava durumu bilgileri

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Beştepe'de Kabine ToplantısıCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.
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