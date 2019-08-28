Operasyon yapılan evden cephane çıktı!

Aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde bulunan bir eve operasyon düzenledi.



Düzenlenen operasyonda 2 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, yedek şarjörler ve bol miktarda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.