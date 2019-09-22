HaberlerGündemÖrgüte 'Pençe' darbesi! 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
22.09.2019 - 09:52 | | AA
Örgüte 'Pençe' darbesi! 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.