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01.09.2019 - 14:36

Orman Çocuğu (The Jungle Book) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Orman Çocuğu (The Jungle Book) bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Jon Favreau'nun yer aldığı Orman Çocuğu filminin başrollerinde Ben Kinsley, Bill Murray, İdris Elba, Scarlett Johansson, Christopher Walken, Lupita Nyong'o, Giancarlo Esposito ve Emjay Anthony yer alıyor. Peki Orman Çocuğu filminin konusu ne?

Orman Çocuğu (The Jungle Book) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Orman Çocuğu (The Jungle Book) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşuyor. 2016 yılında vizyona giren Orman Çocuğu (The Jungle Book) filmi Türkiye'de 9 hafta boyunca vizyonda kalırken 279.901 seyirci tarafından izlendi ve 3.404.723,00 TL hasılat elde etti. İşte Orman Çocuğu (The Jungle Book) filmi konusu ve başrol oyuncuları

 ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU VE BAŞROL OYUNCULARI

Ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde bir ayı, bir siyah panter ve bir kurt sürüsü tarafından büyütülür. Bagheera, Mowgli’ye bu macerada akıl hocalığı yapacaktır. Canlı-aksiyon ve epik türündeki bu hikayede, kurtlar tarafından yetiştirilen Mowgli evi bildiği tek yeri terketmek zorunda kalınca, hem kendisini hem dış dünyayı keşfetmek için yeni bir arayışa çıkacaktır.

Rudyard Kipling‘in klasik çocuk romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Jon Favreau sırtlarken uyarlama senaryo ise Justin Marks’a ait. Disney tarafından hayata geçirilen filmin orijinal seslendirme kadrosunda ise Ben Kingsley ve Neel Sethi isimleri başı çekerken kadroda onlara Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray, Christopher Walken, Lupita Nyong'o ve Giancarlo Esposito isimleri yer alıyor.

Şikayet ettiği hastaneye sancılanınca karakoldan ambulansla götürüldüKütahya'da, polis merkezine gidip, yanında kimliği olmadığı için hastanede kabul edilmediğini söyleyen, 6 aylık hamile K.K. (17), burada sancısı başlayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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