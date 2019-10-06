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06.10.2019 - 07:50 |

Örnek davranış

Demet Akalın’ın kızı Hira, örnek bir davranışa imza attı.

Örnek davranış

Şarkıcının beş yaşındaki kızı, oyuncaklarını kolileyerek, köy okullarına gönderdi. Beşiktaş’ın kadın taraftar grubunun kurduğu Çarşı Kadın’ın sosyal sorumluluk projesini destekleyen Akalın ve kızı, takdir topladı. Şarkıcı, kızı Hira’nın kolilerle fotoğrafını paylaşarak, “Hira, oyuncaklarını Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına gönderdi” notuyla paylaştı. Oyuncaklar, köy okullarına gönderilerek, çocuklara ulaştırılacak.

Örnek davranış

 

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
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