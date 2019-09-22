‘Örnek mücadele’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Yaşama azmin ve mücadelenle örnek oldun. Seni güler yüzünle hatırlayacağız. Mekânın cennet olsun.”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Yaşama olan tutkusu ve azmi ile milyonlara umut aşılayan #NeslicanTay kızımızın mekanı cennet olsun.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın: “Giderken güzellikler bıraktın, umut bıraktın, yaşama azmi bıraktın #neslicantay.”

Cem Yılmaz: “Mekânın cennet olsun güzel kardeşim. Kısa ömrüne koca insanlığı sığdırdın. Gülen yüzünle hep bir melek olarak kalacaksın. Çok üzüldük, sen üzülme.”

Gökhan Özoğuz: “Hayattır var ile yok arası. Bir andır yaşanan. Olması gerektiği gibi olması gerektiği an! İyi yolculuklar.”

Gülben Ergen: “Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim #neslicanatay. Huzurla uyu dünyalar güzeli.”