‘Örnek mücadele’
Neslican Tay’ın ölümünün ardından devletin zirvesinden sanatçılara kadar çok sayıda kişi taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Yaşama azmin ve mücadelenle örnek oldun. Seni güler yüzünle hatırlayacağız. Mekânın cennet olsun.”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Yaşama olan tutkusu ve azmi ile milyonlara umut aşılayan #NeslicanTay kızımızın mekanı cennet olsun.”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın: “Giderken güzellikler bıraktın, umut bıraktın, yaşama azmi bıraktın #neslicantay.”
Cem Yılmaz: “Mekânın cennet olsun güzel kardeşim. Kısa ömrüne koca insanlığı sığdırdın. Gülen yüzünle hep bir melek olarak kalacaksın. Çok üzüldük, sen üzülme.”
Gökhan Özoğuz: “Hayattır var ile yok arası. Bir andır yaşanan. Olması gerektiği gibi olması gerektiği an! İyi yolculuklar.”
Gülben Ergen: “Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim #neslicanatay. Huzurla uyu dünyalar güzeli.”