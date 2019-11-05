05.11.2019 - 09:10 |
Ortaya çıktı! 15 tane...
Bitcoin vurgununda her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aydın'da patlak veren ve Türkiye'nin her yerinde yüzlerce kişiyi sanal para Bitcoin borsasında dolandıran Safiye Gökçen Yüce'ye ait 15 kripto cüzdan olan 'blokchain' hesabının olduğu ortaya çıktı.
Bitcoin vurgununda her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aydın'da patlak veren ve Türkiye'nin her yerinde yüzlerce kişiyi sanal para Bitcoin borsasında dolandıran Safiye Gökçen Yüce'ye ait 15 kripto cüzdan olan 'blokchain' hesabının olduğu ortaya çıktı.
Hesaplarında sürekli hareketlilikler tespit edilen Yüce, her geçen gün servetine servet katarken, dolandırdığı vatandaşlardan aldığı milyonlarca lirayı yurt dışındaki hesaplara aktardığı belirlendi.
Öte yandan, Bitcoin Safiye, piyasa sektöründeki yatırımcıları da tedirgin etti.
Yeni Asır
Yaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı dayağıIsparta’da, aralarında hukuki süreç devam eden dükkan sahibi ile iş adamı olan kiracısının cami çıkışındaki tartışması kavgaya dönüştü. Kiracısının ittiği yaşlı adam kendini ‘Kerata’ ile savunmaya çalıştı ancak başaramadı. Kiracı, yaşlı adamı tekmeleriyle yere düşürdükten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra göğsüne aldığı tekme darbeleri sebebiyle hastaneye başvuran dükkan sahibi yaşlı adam, darp raporu aldıktan sonra kiracısından şikayetçi oldu.