Osmanlı Subayı filminde hangi Türk oyuncular yer alıyor?

I. Dünya Savaşı yıllarında geçen film, idealist bir Amerikalı hemşire ile bir Türk subayının aşkını konu alıyor. Hemşire Lillie,Van'da tanıştığı Osmanlı subayı Jude ile tanışıp, altmış gün süren zorlu bir yolculuk ile önce İstanbul'a ardından Doğu Anadolu'ya gider. Melih Paşa onu İstanbul'dan yanında Türk Subay İsmail ile birlikte Doğu'ya yollar. Yardım götürdüğü hastanenin başhekimi Woodruff ise Lillie'ye hastanenin de bulundukları coğrafyanın da bir kadına uygun olmadığını, geri dönmesini söyler. Komutan Halil Bey'in de farklı bir gerekçeyle Lillie'nin kalmasına itirazları vardır. Ancak genç kadın tüm itirazlara rağmen savaşın eşiğindeki bölgede ve iki aşk arasında kalacaktır.

OSMANLI SUBAYI OYUNCU KADROSU

Joseph Ruben'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Jeff Stockwell kaleme aldı.

Başrollerinde ise Josh Hartnett, Michiel Huisman, Hera Hilmar, Sir Ben Kingsley, Afif Ben Badra, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem ve Murat Seven yer alıyor.