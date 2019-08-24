ÖSYM duyurdu: Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/10 İngilizce) sonuçları açıklandı!
2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/10 İngilizce) sonuçlar ile ilgili müjdeli haber geldi. ÖSYM, sınavda ter döken binlerce adayın merakla beklediği e-YDS 2019/10 İngilizce sınav sonuçlarını erişime açtı. İşte e-YDS 2019/10 İngilizce sınav sonuç sorgulama ekranı...
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/10 İngilizce) sonuçları belli oldu. İşte binlerce adayı yakından ilgilendiren ÖSYM'nin e-YDS açıklaması ve sınav sonuç sorgulama ekranı...
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - DUYURU
2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/10 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı
24 Ağustos 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/10 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 24 Ağustos 2019 tarihinde saat 18.05'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
E-YDS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI