Otel sahibini öldüren çalışanlara ağır müebbet

İstanbul Fatih’te 27 Temmuz tarihinde otel sahibi Afganistan uyruklu Abdulsamih Endican’dan (62) haber alamayan çalışanları, Endican’ın odasının bulunduğu ikinci kattaki odaya girdiklerinde Endican’ın elleri, ağzı ve ayakları koli bandıyla bağlanmış cesediyle karşılaştı. Olayı haber alan polis güvenlik kamera kayıtlarını izleyince, Endican’ın ölümüne ilişkin şüphelilerin otelde çalışan resepsiyon personeli Xasanjon A. (25) ile otelde garsonluk yapan Sakhıb A. (34) olduğu tespit etti.

KASADAKİ PARAYA ULAŞMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Yapılan soruşturma sonunda, şüphelilerin otelin kasasındaki paraları alıp kaçmak için plan yaptıkları, bu nedenle otel sahibi Endican’ın cebindeki anahtara ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüpheliler’in mesai saatinden sonra Endican’ı arayarak otele çağırdığı, otele gelip odaya çıkan Endican’ı burada elini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp nefessiz bırakarak öldürdükleri ve daha sonra cebindeki kasa anahtarı ve telefonu alıp kaçtıkları tespit edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Polisin takibi sonucu otelde garson olarak çalışan Sokhıb A. yakalanarak tutuklandı. Resepsiyon çalışanı şüpheli Xasanjon A.’nın ise Özbekistan’a kaçtığı tespit edildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Sokhıb A. ve firari Xasanjon A. hakkında “Tasarlayarak öldürme” ve “Nitelikli yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.