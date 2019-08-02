Otobüs bir anda karıştı! 7 dakikada...

Alanya'da, Dinek Mevkii ile fakülte hattında çalışan Mehmet Emin Yıldırım, kullandığı 07 HDN 50 plakalı özel halk otobüsüne dün saat 12.40 sıralarında Hacet Mahallesi’nde binen hamile olduğu öğrenilen bir kadın kısa süre sonra bayıldı. Orta sıralarda ayakta duran ve durakta inmek isteği sırada birden fenalaştığı gören yolcular, kadını koltuğa alarak durumu şoför Yıldırım’a söyledi. Bunun üzerine Yıldırım, güzergahını değiştirerek içindeki yolcularla birlikte fenalaşan kadını Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının fenalaşması ve hastaneye yetiştirme anı otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.



'20 DAKİKALIK YOLU 7 DAKİKAYA İNDİRDİM'



Yaklaşık 4 yıldır otobüs şoförü olarak çalışan Mehmet Emin Yıldırım, yaşadığı olayı gazetecilere anlattı. Yıldırım güzergahta ilerlerken otobüse aldığı kadının fenalaştığını söyledi. Yıldırım,” Durakta bir yolcunun ineceği zaman otobüste bulunan bir kadın bayıldı. Tabii o anı gören yolcular biraz panikledi. Bizde hemen tereddüt etmeden yolculara söylersek ‘inecek olan varsa burada insin, yoksa hastaneye kadar durmayacağım’ dedim ve 20 dakikalık yolu 7 dakikaya indirerek bayılan kadını Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirdim. Çok şükür örnek bir davranış yaptığımı düşünüyorum. Biz şoförler her zaman vatandaşlarımız için buradayız. Hanımefendi bayıldığında sap sarı geçmişti. Durumu şuan gayet iyiymiş. Kadının ailesi de teşekkürlerini iletti” dedi.



Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nuri Çelik, şoför arkadaşının yaptığı davranışın takdir gerektiren bir hareket olduğu aktardı. Çelik, ”Aslında bizim şoförlerimiz gerçekten duygusal insanlardır. Çok iyi hizmet yaptıklarını görüyoruz. Tabii bazı konularda bin de bir hataları da oluyor. Bu yapılan hataları yaptıkları güzel işlere karşılık vatandaşlarımızın da mazur görmesini istiyoruz. Konu sağlık olunca hiç bir şey bizim önümüzde engel teşkil etmez. Vatandaşımızı en kısa ve en iyi yoldan hastaneye ulaştırmak için gerekli hassasiyetini gösteririz” diye konuştu.