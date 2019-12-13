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13.12.2019 - 10:53 | | İHA

Otobüs bir anda karıştı! Uyuyan kadına iğrenç hareket!

İstanbul, Büyükçekmece'de özel halk otobüsünde uyuyan kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Otobüsün kapıları şüpheli kaçmasın diye kapatılırken, gözaltı sırasında vatandaşlar şüpheliyi yumrukladı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde E-5 yan yolda yaşandı. Silivri'den Avcılar istikametine devam eden özel halk otobüsünde uyuyan bir kadın, iddiaya göre el ile taciz edildi. Durumu fark eden kadın tepki gösterince otobüs bir anda karıştı. Otobüs şoförü kapıları kapatıp polise haber verdi.

Olay yerine polis gelene kadar da otobüsün kapıları açılmadı. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Gözaltı sırasında şüpheliye yaklaşan vatandaşlar yumruklar salladı. Şüpheli, polisin kontrolünde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayın müştekisi kadın ise konuyla ilgili konuşmak istemezken şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

 

"BİLSEYDİM LİNÇ EDERDİM"

Olay sonrası konuşan İsmail Korkmaz isimli vatandaş, "Otobüsün durduğunu gördüm hırsızlık sandım. O yüzden biraz bekledim polisi çağırmaya gittim. Ne oldu dedim taciz dediler. Bilseydim en başta girerdim içeriye linç ederdim. Böyle insanlar yaşamasın herkesin çoluğu çocuğu var" dedi.

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