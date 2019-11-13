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13.11.2019 - 16:08 | | DHA

Otomobil çarptı dakikalarca ağladı!

Adıyaman’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ahmet Osman (7), yaralandı.

Otomobil çarptı dakikalarca ağladı!

Kaza, öğleden sonra Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tunç yönetimindeki 06 PDL 89 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Ahmet Osman’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savurulan çocuk yaralandı. Osman, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Osman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

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