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18.11.2019 - 12:42 | | DHA

Otomobil refüjdeki bariyere çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Osmaniye'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki bariyere çarpan otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Otomobil refüjdeki bariyere çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Kaza, E90 otoyolu Toprakkale ilçesi Tüysüz Rampası mevkiinde meydana geldi. Osmaniye'den Adana yönünde giden Kenan E. (50) yönetimindeki 80 BD 337 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Kenan E. ile araçta bulunan Gülten Gül E. (13), Döndü Ç. (34), İlayda Ç. (12), Mehmet Can Ç. (9) ve Ömer Çınar Ç. (5) yaralandı. Ambulanslarla Osmaniye ve Ceyhan'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İlayda Ç. ve Ömer Çınar Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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