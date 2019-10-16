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16.10.2019 - 09:12 | | İHA

Otostop için yola çıkan liseli genci motosikletli bıçakladı!

İstanbul Büyükçekmece’de otostop yaparak evlerine giden lise öğrencileri ile motosikletli sürücü arasında “dikkatli sür” kavgası çıktı. Kavgada motosikletli, lise öğrencisini karnından bıçakladı.

Otostop için yola çıkan liseli genci motosikletli bıçakladı!

Olay, dün saat 16.00 sırasında Çakmaklı Mahallesi Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencileri otobüsler ve minibüsler kalabalık olduğu gerekçesiyle cadde üzerinde otostop çekerek evlerine gitmek için beklemeye başladı. Bu sırada yolda bekleyen O.K. adlı öğrenci ile yoldan geçen motosikletli gençler arasında “dikkatli sür” tartışması yaşandı. Yaşanan kavgada iddiaya göre O.K., tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, çağrılan sağlık ekipleri O.K.’yi yakında bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın failini yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan arbede anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Gördü tanığı bir vatandaş, öğrencilerin sürekli olarak caddeye çıkarak otostop yaptıklarını belirterek, “Her gün bu kalabalık var burada. Yolda otostop çekerken bir tane motosikletli üzerine sürüyor. Çocukta 'Ne sürüyorsun' falan diyor. Motosikletli de durmuş herhalde kavga ve arbede yaşanmış. Yapan kişi de motosikletliymiş, öyle söyledi buradaki çocuklar” dedi.

ÖĞRENCİLER OTOSTOP ÇEKMEYE DEVAM ETTİ

Yaşanan olayın ardından diğer öğrenciler otostop çekmeye devam etti. Otostop çeken gençlerin yola atlayarak araçları durdurmaya çalıştığı görüldü.

 

 

Otostop için yola çıkan liseli genci motosikletli bıçakladı!İstanbul Büyükçekmece’de otostop yaparak evlerine giden lise öğrencileri ile motosikletli sürücü arasında “dikkatli sür” kavgası çıktı. Kavgada motosikletli, lise öğrencisini karnından bıçakladı.
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