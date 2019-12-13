Özbek pilavı nasıl yapılır? Özbek pilavı tarifi ve malzemeleri

Özbek pilavı nasıl yapılır? MasterChef'te bu akşam yapıacak olan yemeklerden bir tanesi de Özbek pilavı... Bu nedenle vatandaşlar vu soruya cevap arıyor. İşte Özbek pilavı tarifi ve malzemeleri...

Özbek Pilavı Malzemeleri

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet soğan – piyazlık doğranmış

350 gr. dana kuşbaşı

5 adet havuç – rende

3 su bardağı pirinç

5 su bardağı su

2 baş sarımsak

Tuz

Özbek Pilavı Tarifi

Pirinci tel süzgeçte iyice yıkayın, ardından bir kaba alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ve tuz ekleyip kenara alın.

Pilav tenceresine yağı koyup ocağa alın ve ısıtın.

Soğanları ekleyip rengi iyice koyulaşana kadar kavurun, soğanın rengi koyulaşınca etleri ilave edip, suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler pişince havuçları ilave edin ve yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyu ekleyin, tuz ekleyip pişirmeye devam edin.

Etler yumuşayınca pirinci etlerin üzerini kapatacak şekilde yayın, sarımsakları baş olarak tencereye koyup pilavın içine bastırın.

Karıştırmadan harlı ateşte suyunu çektirin, suyunu çekince altını kısın tencerenin kapağını kapatıp suyunu iyice çekene kadar pişirin.

Ardından tencerenin kapağını açın kaşıkla pirinçleri kenarlardan ortaya doğru toplayıp, kısık ateşte 10 dakika demlendirin.