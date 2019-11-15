Özge Özacar kimdir? Sevgili Geçmiş'in Azra'sı Özge Özacar kaç yaşında?

Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakterine hayat veren Özge Özacar, son dönemin en çok merak edilen isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Özge Özacar, 1993 yılında dünyaya geldi.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 1993 yılında dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından kariyerine Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde devam etti. İstanbul Kültür Sanat Akademisi Oyunculuk Eğitimi alan Özge Özacar, Bahar Kerimoğlu Oyunculuk Atölyesi ve Hilal Saral Kamera Önü Oyunculuk Atölyesini bitirdi.

Kariyerine 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başlayan Özge Özacar, 2016 yılında Oyunbozan, 2017 yılında Lise Devriyesi, 2018 yılında ise Meryem dizisinde rol aldı.

Özge Özacar, Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakterine hayat veriyor.