Özlem Ada Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Ada Şahin neden gündem oldu?

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin gündemde yaşanan olaylaın ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Eski manken olan Özlem Ada Şahin 2011 yılında ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat vermişti. Peki Özlem Ada Şahin kimdir?

ÖZLEM ADA ŞAHİN KİMDİR?

Anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Yugoslavya kökenli olan Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir Ayvalık’ta dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuyan Özlem Ada Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bunun yanı sıra İspanyolca eğitimi de almaktadır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi ve birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı.

2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre’nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat verdi. Özlem Ada Şahin, 2016 yılında uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Berkay’la nikah masasına oturdu. Çiftin Arya isminde bir kızı var.



ÖZLEM ADA ŞAHİN NEDEN GÜNDEM OLDU?



Bir süre önce şarkıcı eşi Berkay ve ünlü futbolcu Arda Turan'ın yaşadığı olayın gün itibariyle sonuçlanması sonrası, Şahin instagram hesabından bir açıklama yaptı ve gündem oldu.









İşte Özlem Ada Şahin'in o açıklaması:



“Öncelikle benim yaşadığım olay açıkça, bir süredir ülke gündemini etkileyen ve her konumda yüzlerce insanın lanetlediği kadına şiddet olaylarının bir başka görünümüdür, kaynağıdır, bu algının temelidir. Bir kadının özgürce taciz edilmeden bir birey olarak hayatını sürdürebilmesinin önündeki en büyük engel; bugün verilen karar ve benzeri kararlardır. Malum şahıs sevinç nidalarıyla duyurduğu gibi böyle bir suç işlemediği için beraat etmemiştir, sadece yeterli delil bulunamadığı için beraat etmiştir. Hukuksuzlukla dolu bu kararın gerekçesi ise ortam karanlık olduğu için ve kimse duymadığı için tacizin ispatlanamamasıdır. Bir kadın akşam bir sokakta, arkadaşıyla bir mekanda, sinemada, toplu taşımada kimse duymadan kimse görmeden tacize uğrayabilir demenin bir başka şeklidir bence bu karar. Bu şahıs, eşimle birlikte olduğum bir mekanda kulağıma malum cümleleri söyleyebilecek kadar cüretkar ve bunun ortaya çıkmayacağından, çıksa dahi gerekli cezayı almayacağından emindir. Açıkça hem toplumun erkek olarak ona verdiğini hem de maddi gücünün ona sağladığını düşündüğü tüm imkanların arkasına sığınmış ve üzülerek gördük ki, ne yazık ki amacına da ulaşmıştır. Dikkat çekmek isterim ki yalnızca beraat kararını herkese duyuran bu tanınmış kişi 3 adet suçtan 2 yıl 8 ay ceza almıştır. Bakın bu adam bir suçludur. Nitekim bu cezanın verilmesinin sebebi olan, eşim Berkay'la bu şahsın tüm basına yansımış ve daha öncesinden hiçbir neden bulunmamışken dahil olduğu kavganın esas sebebi de beraat ettim dediği olaydır. Bu ve benzeri olayları yaşayan, yaşamak zorunda bırakılan, yaşama ihtimali olan tüm kadınlar adına ve bu şahsı örnek alarak büyüyeceğinden korku duyduğum çocuklar adına, bu düşünceyi yıkmak için davamın arkasında duracağımı ve peşini bırakmayacağımı bildiririm. İtirazlarımız sonucunda karar hukuken değişmese dahi, vicdanen onun ve tüm destekçilerinin yakasını bırakmamasını temenni ediyorum.”