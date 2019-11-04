Özlem Leman Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Leman Davran Serdar Ortaç ile aşk mı yaşıyor?

ÖZLEM LEMAN DAVRAN KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Leman Davran ‘ın boyu 1.81 cm’dir. Günümüzde ünlü sanatçı Serdar Ortaç ile sevgili oldukları yönünde haberler ile sık sık medyada gündeme gelmektedir.

2016 yılında Seksenler isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan güzel isim dizide Dilara karakterini canlandırmıştır. Ayrıca daha önce 2014 yılında Kırmızı isimli bir sinema filminde Yasemin karakterini canlandırmıştır.

En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları isimli dizide ise Seçil karakterine can vermiştir.



SERDAR ORTAÇ İLE AŞK MI YAŞIYOR?



Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın önceki gün yaptığı "Gördüğünüz gibi turp gibiyim. Hatta o kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kim olduğunu bu gece açıklamayacağım. O kendini biliyor" açıklaması, Özlem Leman Davran ile ilgili aşk söylentilerini ayyuka çıkardı.