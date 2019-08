Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu nedir? Pamuk Prenses ve Avcı filmi oyuncuları...

Bu akşam ekranlara gelecek olan Pamuk Prenses ve Avcı filmi, günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri oldu. Peki vizyonda büyük bir hasılat yapmış olan Pamuk Prenses ve Avcı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Pamuk Prenses ve Avcı’da (Snow White and the Huntsman) Kristen Stewart (Twilight/Alacakaranlık), ülkede kötü kraliçeden (Oscar ödüllü Charlize Theron) daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prenses’i canlandırıyor. Onu ortadan kaldırmak için fırsat kollayan kötü kraliçenin aklına bile gelmeyen bir şey var: Hükümdarlığını tehdit eden genç kadının, onu öldürmesi için gönderilen Avcıdan (Chris Hemsworth, Thor) savaş sanatı konusunda eğitim alıyor olması...

Filmde Sam Claflin de (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides/Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde), Pamuk Prenses’in güzelliğine ve gücüne uzun zamandır hayran olan prens rolüyle oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Alice in Wonderland/Alice Harikalar Diyarında’nın yapımcısı Joe Roth, yapımcı Sam Mercer (The Sixth Sense/Altımcı His) ile övgüler alan reklam yönetmeni ve modern görüntü ustası Rupert Sanders’tan efsanevi masalın nefes kesen yeni vizyonu karşınızda...

OYUNCU KADROSU



Nion - Nick Frost

Duir - Eddie Marsan

Coll - Toby Jones

Quert - Johnny Harris

Gus - Brian Gleeson

Duke Hammond - Vincent Regan

Snow White's mother - Liberty Ross

Snow White's father - Noah Huntley

L’homme-miroir - Chris Obi

Greta - Lily Cole

Anna - Rachael Stirling

Lily - Hattie Gotobed