Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu nedir? Pamuk Prenses ve Avcı filmi oyuncuları...
Snow White and the Huntsman, Türkçe adıyla Pamuk Prenses ve Avcı bu akşam uzun bir aranın ardından ekranlara geliyor. 2012 yılında gösterime giren ve büyük beğeni toplayan filmle ilgili merak edilen soruların cevaplarını yanıtladık...
Bu akşam ekranlara gelecek olan Pamuk Prenses ve Avcı filmi, günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri oldu. Peki vizyonda büyük bir hasılat yapmış olan Pamuk Prenses ve Avcı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Pamuk Prenses ve Avcı’da (Snow White and the Huntsman) Kristen Stewart (Twilight/Alacakaranlık), ülkede kötü kraliçeden (Oscar ödüllü Charlize Theron) daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prenses’i canlandırıyor. Onu ortadan kaldırmak için fırsat kollayan kötü kraliçenin aklına bile gelmeyen bir şey var: Hükümdarlığını tehdit eden genç kadının, onu öldürmesi için gönderilen Avcıdan (Chris Hemsworth, Thor) savaş sanatı konusunda eğitim alıyor olması...
Filmde Sam Claflin de (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides/Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde), Pamuk Prenses’in güzelliğine ve gücüne uzun zamandır hayran olan prens rolüyle oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Alice in Wonderland/Alice Harikalar Diyarında’nın yapımcısı Joe Roth, yapımcı Sam Mercer (The Sixth Sense/Altımcı His) ile övgüler alan reklam yönetmeni ve modern görüntü ustası Rupert Sanders’tan efsanevi masalın nefes kesen yeni vizyonu karşınızda...
OYUNCU KADROSU
Nion - Nick Frost
Duir - Eddie Marsan
Coll - Toby Jones
Quert - Johnny Harris
Gus - Brian Gleeson
Duke Hammond - Vincent Regan
Snow White's mother - Liberty Ross
Snow White's father - Noah Huntley
L’homme-miroir - Chris Obi
Greta - Lily Cole
Anna - Rachael Stirling
Lily - Hattie Gotobed