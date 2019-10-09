'Paraları kontrol etmemiz lazım' diyerek 80 bin TL dolandırdı

Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Makbule G., geçen günlerde bankadan 80 bin TL çekerek evine geldi. Makbule G.'yi ev telefonundan arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı, "Bankadan çektiğiniz paraları sahte olma ihtimaline karşı kontrol etmemiz gerekiyor" dedi. Bunan inanan Makbule G. evine gelen dolandırıcıya 80 bin TL'yi verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Makbule G., polisi aradı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede 22 kamera görüntüsünü izleyip, şüphelinin Murat D. olduğunu tespit etti. Murat D.'nin Şanlıurfa'ya gittiğini belirleyen polis, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Murat D. evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Paranın bir kısmı da ele geçirildi.

Şanlıurfa'da, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.