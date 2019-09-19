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19.09.2019 - 16:39 | | DHA

Park halindeki araca çarparak ölen gencin son görüntüleri ortaya çıktı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, park halindeki otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mahir Yoldaş (21), tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki araca çarparak ölen gencin son görüntüleri ortaya çıktı!

Hacıali Öztürk Mahallesi, Vatan Caddesi'nde 13 Eylül günü meydana gelen trafik kazasında Mahir Yoldaş yönetimindeki plakasız motosiklet, önündeki bisikletli çocuğa çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye alınan Yoldaş, bugün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Yoldaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mahir Yoldaş’ın kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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