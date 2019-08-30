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30.08.2019 - 15:02| İHA

Parkta baygın bulundu gerçek hastanede ortaya çıktı!

Konya’da bir vakadan dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, parkta baygın halde yatarken buldukları 24 yaşındaki genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye yetiştirdi.

Parkta baygın bulundu gerçek hastanede ortaya çıktı!

Olay, merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir parkta aniden fenalaşarak bayılan 24 yaşındaki T.D’yi bu sırada vakadan dönen 112 Acil Sağlık ambulans ekipleri fark etti. Genç kızın yanına durarak ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, T.D'yi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan T.D’nin uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı baygınlık geçirdiği belirtildi. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

 

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