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06.09.2019 - 15:23| İHA

Patnos'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında eski HDP ilçe başkanının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Patnos'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüt propagandasında bulundukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, ilçe merkezine bağlı köylerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında eski HDP ilçe başkanının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at ve manda kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme bürünen debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak adına hazırlanan "Tülütabak" gösterisi, 97 yıldır devam ediyor.
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