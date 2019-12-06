Patriotlar bir yıl daha İncirlik’te

NATO zirvesine katılan Başbakan Pedro Sanchez, İspanya’nın Türkiye’deki füze savunma sistemini 2020’de de sürdürme vaadinin diğer NATO üyesi ülkeler tarafından da “kabul gördüğü”nü bildirdi. İspanya bu görevi 2015’te Hollanda’dan devralmış, 2019 sonuna kadar görevi uzatma kararı almıştı.

İtalyanlar çekiliyor

Bu yıl sonunda kaldırılması beklenen Adana İncirlik’teki Patriot bataryası savunma misyonunu 2020’de de sürdürecek. NATO görevi kapsamında Kahramanmaraş’ta bulunan İtalya’ya ait SAMP-T bataryası ise, bu yıl sonu itibarıyla Türkiye’den ayrılacak. Geçtiğimiz günlerde Milliyet’e konuşan İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, “SAMP-T bataryalarını Barış Pınarı Harekâtı’na tepki olarak çektiğimiz iddiası gerçeği yansıtmıyor. Türkiye bizim NATO müttefikimiz. SAMP-T füze bataryalarının İtalya’ya geri dönüş yapması, siyasi anlamda bir tercih değil; sadece bakım onarım gereği, değişim-rotasyon prensipleridir” demişti.