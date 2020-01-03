Payitaht Abdülhamid bu akşam neden yok? TRT 1 yayın akışı (3 Ocak)

Her cuma TRT 1'de izlenen Payitaht Abdülhamid'in bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Dizinin tekrar bölümünü görenler şimdi "Payitaht Abdülhamid bu akşam neden yok?" sorusuna yanıt arıyor. Emin olmak isteyenlerse TRT 1'in yayın akışını merak ediyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BU AKŞAM NEDEN YOK?

Payitaht Abdülhamid'ın yeni bölümü yılbaşı nedeniyle ara verilmesinden ekrana gelmiyor. Ynei bölüm 10 Ocak Cuma günü ekrana gelecek.

TRT YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Benim Adım Melek

09:00 Baba Candır

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:05 1'De Bugün

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Şampiyon

02:55 İncir Ağacı

03:50 Baba Candır