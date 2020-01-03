Payitaht Abdülhamid bu akşam neden yok? TRT 1 yayın akışı (3 Ocak)
Payitaht Abdülhamid'in bu akşam tekrar bölümü yayınlanıyor. Diziyi sıkı takip edenler şimdi "Payitaht Abdülhamid bu akşam neden yok?" sorusunu sorarak TRT 1 yayın akışını araştırıyor. İşte konuya dair bilgiler...
Her cuma TRT 1'de izlenen Payitaht Abdülhamid'in bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Dizinin tekrar bölümünü görenler şimdi "Payitaht Abdülhamid bu akşam neden yok?" sorusuna yanıt arıyor. Emin olmak isteyenlerse TRT 1'in yayın akışını merak ediyor.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BU AKŞAM NEDEN YOK?
Payitaht Abdülhamid'ın yeni bölümü yılbaşı nedeniyle ara verilmesinden ekrana gelmiyor. Ynei bölüm 10 Ocak Cuma günü ekrana gelecek.
TRT YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Benim Adım Melek
09:00 Baba Candır
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:05 1'De Bugün
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Şampiyon
02:55 İncir Ağacı
03:50 Baba Candır