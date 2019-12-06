Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanı...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümü için heyecan dorukta. Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan Payitaht Abdülhamid'te neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid’in Gustav hakkındaki şüpheleri Selim Paşa’nın onu vurmasıyla artar. Yoksa aradıkları düşman gözleri önündeki Gustav’mıdır? Meçhul düşmana Zülüflü aracılığıyla telgraf çeker. Telgrafa gelecek cevap Gustav’ın beraatı olacaktır. Ama Gustav hastanede, iki oğlu da saraydadır. Telgrafa cevap verecek kimse yoktur. Abdülhamid Gustav’ın düşmanlığını ispat edebilecek midir?



Ahmet Paşa devletin içinde olduğu söylenen çetenin peşindedir. Topladığı bilgiler onu tek bir isme götürür. Abdülhamid’in hiç beklemediği, güvendiği bir isimdir bu... Yaptığı tertiple gerçeği ortaya çıkaracak, kim suçlu, kim değil anlayacaktır. Bir buluşma ayarlanır. Abdülhamid’in gözü önündeki buluşmaya kim gidecektir?



Halil Halid rahibe meselesini çözüp İmro’nun planını bozmuş, ama Naib’in şüphelerinin artmasına engel olamamıştır. Naib verdiği yanlış bilgiyle Tatarları tuzağa çeker. Halil Halid arkadaşlarını son ada kurtarmayı başarır. Ama Naib’in Halil Halid’i çaresiz bırakacak başka bir planı daha vardır. Halil Halid yapılacak katliamı önlemek için kendi canı pahasına saraya istihbaratını gönderir. Saraydan gelecek emir ne olacak, Naib’in planı tutacak mıdır?



Blavatsky Çemberlitaş konağını almak ve altından kazdıracağı tünelle Ahit Sandığı’na ulaşmak için hesaplarını yapar. Nihayet dünyayı yönetme gücü kendisinin de içinde olduğu gizli cemiyetlerin eline geçecektir!



Bu arada da Gülcemal’in Hristiyan olduğunu öğrenen Mehmet’in ölüm hükmünü verir. Bidar da iyi niyetle Mehmet ve Gülcemal’in aralarının neden bozulduğunu araştırmaktadır. Gülcemal’in yalan söylediğini öğrenecek midir? Cemile’ye kocasından gelen mektup onu çok zor bir durumda bırakır. Bidar, Cemile’nin kocasıyla ilgili durumunu anlayacak mıdır? Mehmet ölecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 99. BÖLÜM FRAGMANI - 2

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 99. BÖLÜM FRAGMANI