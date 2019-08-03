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03.08.2019 - 23:11

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 4 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir....

Yaz mevsiminin son ve en sıcak ayına girdiğimi şu günlerde sıcaklıklar ve yaz yağmurları da artmaya başladı. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 4 Ağustos hava sıcaklıkları...

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 4 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir....

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Giresun, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 24°C, 28°C Parçalı bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 20°C, 30°C Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildiBalıkesir'in İvrindi ilçesinde dün meydana otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz (17), Bursa'nın Kestel ilçesinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden Huzeyfe Yavuz, tabutunun üzerine sarılı sünnet kıyafeti, teyzesi Özlem Yılmaz ise tabutuna sarılı gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı.
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