Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 4 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir....

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Giresun, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Batı ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 24°C, 28°C Parçalı bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANKARA 20°C, 30°C Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık