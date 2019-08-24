Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile bu akşam saatlerinde Erzurum ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor



İSTANBUL 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu



ANKARA 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 28°C, 37°C Az bulutlu ve açık