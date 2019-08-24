24.08.2019 - 21:47
Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması
25 Ağustos Pazar günü hava durumuna ilişkin arayışlar hız kazandı. Haftanın son gününde tatilin tadını çıkarmak isteyen milyonlarca vatandaşımız son dakika hava durumunu merak ediyor. Peki Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika açıklamaları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile bu akşam saatlerinde Erzurum ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor
İSTANBUL 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 28°C, 37°C Az bulutlu ve açık