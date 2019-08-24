MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması
24.08.2019 - 21:47

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması

25 Ağustos Pazar günü hava durumuna ilişkin arayışlar hız kazandı. Haftanın son gününde tatilin tadını çıkarmak isteyen milyonlarca vatandaşımız son dakika hava durumunu merak ediyor. Peki Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika açıklamaları...

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile bu akşam saatlerinde Erzurum ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

İSTANBUL 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 28°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (24 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (24 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)

Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme! Soruşturma başlatıldı

Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme! Soruşturma başlatıldı

Sıradaki Haber