12.10.2019 - 22:09 |
Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu
Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. haftanın son gününde plan yapacak olan vatandaşlar, Pazar günü hava nasıl olcak merak ediyor. İşte 13 Ekim hava durumu bilgileri...
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. İşte Ankara hava durumu,İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu...
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