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12.10.2019 - 22:09 |

Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. haftanın son gününde plan yapacak olan vatandaşlar, Pazar günü hava nasıl olcak merak ediyor. İşte 13 Ekim hava durumu bilgileri...

Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. İşte Ankara hava durumu,İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu...

HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

Pazar günü hava nasıl olacak 13 Ekim hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar günü hava nasıl olacak 13 Ekim hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

Pazar günü hava nasıl olacak 13 Ekim hava durumu

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Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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