Pençe-3'te PKK'ya büyük darbe

Türkiye-Irak sınır hattını teröristlerden arındırmak için 23 Ağustos’ta Sinat-Haftanin bölgesine başlatılan Pençe-3 harekâtı tüm hızıyla sürüyor. Mili Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haftanin vuruldu

Harekât kapsamında Haftanin bölgesine hava harekâtı düzenlendi. PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurularak imha edildi. Harekâtta 15 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, “Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

Toplam 30 terörist

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada da “Hava harekâtları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 19 olmak üzere toplam 30 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.

Kıran’da 8 PKK’lı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda beş teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı sekize yükseldi. PKK terör örgütüne yönelik Siirt’in Baykan ilçe kırsalı ile Tunceli’nin merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda da iki terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Tunceli merkez ilçe kırsalında da bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.