Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.