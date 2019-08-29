MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPendik'te 3 iş yerinde hırsızlık yapan kadın kamerada
29.08.2019 - 10:20| DHA

Pendik'te 3 iş yerinde hırsızlık yapan kadın kamerada

İstanbul Pendik'te 3 iş yerinden hırsızlık yapan kadın pazarda yakalandı. Kadının yaptığı iki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik'te 3 iş yerinde hırsızlık yapan kadın kamerada

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 ve 22 Haziran ile 2 Ağustos'ta 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarıdan kimliği belirlenen Emine G., 10 Ağustos’ta bir pazarda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emine G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emine G.’nin bir iş yerinin kasasından para ve başka bir iş yerinden ise müşteri gibi gezinirken kadın çantası çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendikte 3 iş yerinde hırsızlık yapan kadın kamerada

 

Tehlikeli oyun sonu oluyorduKadıköy’de bisikletiyle ilerleyen genç, iki elini gidondan çekince feci bir kaza geçirdi. Bisikletiyle yere düşen gencin bacağına gidon saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Yaralı Kuşlar 99. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni bölümde neler olacak?

Yaralı Kuşlar 99. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni bölümde neler olacak?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 29Ağustos Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 29Ağustos Süper Loto çekilişi

Sıradaki Haber